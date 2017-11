Defendiendo Soñadores: Los cambios de DACA afecta a aquellos en la Diócesis de Salina

Details Created on Monday, 13 November 2017 09:27 Written by Allison Ochoa

Para El Registro

En sus 20 años, María* se está preparando para una carrera en medicina, con la esperanza de servir a la población rural de Kansas con sus habilidades. En medio de las luchas típicas de la vida universitaria, María tiene una lucha adicional: la discontinuación del 5 de Septiembre del programa de Acción Diferida para Los Llegados en la Infancia. A los cuatro años, se mudó a los Estados Unidos con su familia. “Cuando era pequeña y mientras crecía yo no sabía que no era legal aquí”, dijo. “Cuando era un niño, pensé, ‘Oh, puedo ir a la escuela. Puedo ir a la universidad.” “Cuando crecí, mi mamá me explicó que no podía ir a la escuela o conseguir un trabajo porque no tenía un número de seguro social o permiso de trabajo. Este programa de DACA nos iba a ayudar.” O hubiera ayudado, hasta el 5 de Septiembre cuando el Presidente Donald Trump finalizó el programa y pidió al Congreso que desarrolle y apruebe un programa de reemplazo que podría implementarse a tiempo para continuar las protecciones o comenzar una nueva fase de la reforma migratoria.

DACA fue establecido por orden ejecutiva en Junio de 2012 por el ex Presidente Barack Obama. El programa ofreció alivio temporal para ciertas personas que vinieron en los Estados Unidos cuando eran niños. Si bien el programa no garantizaba que estos hombres y mujeres, llamados “Dreamers,” obtuvieran la ciudadanía, sí les proporcionó un camino hacia un futuro más seguro al ofrecerles la oportunidad de tener un empleo o asistir a la universidad legalmente. Con la decisión de la administración Trump, DACA suspendió su aceptación de nuevas solicitudes a partir del 5 de Septiembre de 2017. Los soñadores cuya tarjeta expira antes del 5 de Marzo de 2018 tenían hasta el 5 de Octubre para enviar su documentación de renovación. Mientars tanto, no avido ningun anuncio de un plan alternativo, aquellos, como María, que están actualmente en el programa verán que su acción diferida comenzarán a vencer en los próximos meses. “Estamos tratando de no dejar que nos afecte”, dice María durante un descanso entre sus clases de la universidad. “Estamos haciendo todo como si nada hubiera pasado.”

El Obispo Edward Weisenburger, ahora Obispo electo de la Diócesis de Tucson, Ariz., cree que el programa no solo ayudó a los participantes sino que ayudó a los Estados Unidos en su conjunto. Hablo de el tema durante una conferencia de prensa presentándole a los miembros de su nueva diócesis el 5 de Octubre en Tucson. “La mayoría [de los beneficiarios] son miembros muy productivos de nuestra sociedad, obtienen una buena educación o mantienen grandes trabajos,” dijo. “Esas son las personas que necesitamos hoy en nuestro país.” Expresó su preocupación por limitar el número de inmigrantes. “Creo que necesitamos una mejor posición legislativa integral sobre la inmigración en general,” dijo. También se dirigió a Dreamers y su lugar en el país. “Realmente quiero América para ellos, pero también los quiero para Estados Unidos, porque sus dones, sus talentos, su dedicación nos revelan lo mejor de lo que significa ser estadounidense,” dijo el obispo Weisenburger.

Efectos en una población

Según el Pew Research Center, se estima que 1.1 millones de inmigrantes no autorizados fueron elegibles para DACA a lo largo de sus cinco años de historia y casi 800,000 personas se aprovecharon del programa. Los individuos y las familias de todo el país sienten los efectos inmediatos de esta situación. De acuerdo con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la gran mayoría de las personas aprobadas para DACA, más de 618,000 de ellas, son de México. Los nueve países restantes en la lista de los diez principales países de origen son una mezcla de los de América Central, América del Sur y Asia. En los 31 condados cubiertos por la Diócesis de Salina, hay aproximadamente 14,000 hispanos, según las estimaciones de la Oficina del Censo de EE. UU. El padre Carlos Ruiz-Santos, el director diocesano para el ministerio hispano, dijo que la decisión de DACA podría afectar hasta al 60 por ciento de esa población. El padre Ruiz-Santos dijo que los afectados tienen la “sensación de estar destrozados.” “Antes, la gente estaba planeando su futuro”, dijo. “Y luego, de repente, todo acaba de desaparecer.” Algunas familias con niños en el programa sienten que no tienen idea de lo que depara el futuro. Están completamente perdidos.” María dijo que siente una mezcla de tristeza y miedo al considerar las posibilidades de su futuro. Con el final de DACA, es posible que no pueda terminar la universidad o seguir una carrera en medicina. “Al principio, me eché a llorar porque me vinieron a la cabeza muchas cosas: ¿y si nos deportan?,” Dijo. “El programa de inmigración tiene toda nuestra información: nuestros nombres, nuestras huellas dactilares, todo. Mis hermanos [que nacieron en los EE. UU. Y son ciudadanos de EE. UU.] Probablemente tendrían que ir a hogares de acogida. Eso solo me pone triste. Tengo amigos que están deprimidos. Nos preguntamos qué sucederá. ¿Dónde trabajaremos después? También teme por lo que podría significar la deportación, ya que requeriría dejar atrás la única vida que puede recordar.

“Sé que tengo familia en México, pero no recuerdo nada de vivir allí,” dijo. “No puedo decirte dónde estaba mi casa. Ni siquiera sé si mi teléfono celular funcionaría allí, así podría llamar a la gente aquí.” Por parte de la Iglesia Católica, hay ayuda disponible. El padre Ruiz-Santos dice que se están realizando esfuerzos, en coordinación con Catholic Charities of Northern Kansas, para preparar a las personas afectadas para el peor de los casos, y para ayudarles en las medidas proactivas que pueden tomar durante este momento de incertidumbre. “Estamos tratando de informar a las familias en nuestras parroquias sobre las alternativas que tienen,” dijo. “También los alentamos a buscar un abogado de inmigración con anticipación para ser proactivos. Encontrar ayuda de alguna manera,” agregó el padre Ruiz-Santos.

Una de esas abogadas es Karen Couch, abogada de inmigración para Catholic Charities. Catholic Charities sirve a todos los condados y pueblos en el noroeste de Kansas, independientemente de su afiliación religiosa. Couch dijo que Catholic Charities está adoptando un doble enfoque con la asistencia legal que ofrecen a los participantes de DACA. “En primer lugar, cada vez que los niños menores corren el riesgo de ser abandonados, recomendamos encarecidamente a los padres que firmen un documento de poder para que, en el caso de que esos guardianes naturales sean detenidos, alguien pueda satisfacer las necesidades cotidianas del niño,” dijo Couch. “No queremos que los niños terminen en el sistema de cuidado de crianza o en la custodia del estado innecesariamente. “En segundo lugar, cualquier persona sin un estatus legal de inmigración necesita saber cuáles son sus derechos en los Estados Unidos. Necesitan saber qué hacer si los funcionarios se presentan en su lugar de trabajo o en su casa.” Finalmente, Couch alienta a cualquier persona con preguntas sobre procesos de inmigración u otros asuntos a buscar un abogado de inmigración competente y calificado porque, “No queremos que se deje piedra sin remover o avenidas inexploradas que puedan estar disponibles para el individuo.” Couch admite que la ayuda legal de calidad puede costar dinero y el proceso puede ser largo, pero asegurar esa ayuda puede ser ventajoso en el futuro. El padre Ruiz-Santos recuerda a las personas que desean mostrar su apoyo a los beneficiarios de DACA que deben contactar a sus funcionarios electos en Washington. “Póngase en contacto con sus legisladores y exprese sus preocupaciones y preocupaciones de que algo debe hacerse de una manera humana,” dijo.

Esperar

Nuevas oportunidades Si bien la burocracia de Washington significa que una nueva forma de abordar la política de inmigración puede llevar meses o años, la esperanza aún está viva. “Si bien nada parece cierto, somos optimistas y tenemos esperanzas de que haya un camino disponible para arreglar las fallas dentro de nuestro sistema de inmigración,” dijo Couch. Maria está de acuerdo. “Solo porque nos lo quitaron no significa que voy a dejar mi educación,” dijo. “Seguiré trabajando y estudiando. No estoy seguro si todavía podré asistir a la escuela como lo estoy ahora, pero no voy a rendirme porque pueden pasar muchas cosas en dos años, tal vez mejores.” Los residentes de Northwest Kansas que necesiten asistencia con respecto a DACA pueden comunicarse con Couch at Catholic Charities al (785) 825-0208.

* Nombre cambiado para respetar su privacidad.